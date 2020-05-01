Роспотребнадзор призывает отложить плановые прививки на время пандемии

Роспотребнадзор рекомендует по возможности отложить все плановые прививки, в том числе от гриппа и пневмонии, в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Плановые вакцинации должны быть отложены из-за высокого риска инфицирования (коронавирусом. — RT) при посещении поликлиники и развития осложнений после введения вакцины на фоне начинающегося инфекционного заболевания», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Там также напомнили об отсутствии достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцины в отношении коронавирусной инфекции.

К тому же, добавили в Роспотребнадзоре, от гриппа следует прививаться не ранее августа-сентября.

Тем не менее исключением может быть вакцинация от энцефалита в регионах с высокой распространённостью данного заболевания и небольшим числом инфицированных коронавирусом.

Ранее Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок, за исключением вакцинации новорождённых в родильных домах.