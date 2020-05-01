Роспотребнадзор призывает отложить плановые прививки на время пандемии
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- АГН «Москва»
«Плановые вакцинации должны быть отложены из-за высокого риска инфицирования (коронавирусом. — RT) при посещении поликлиники и развития осложнений после введения вакцины на фоне начинающегося инфекционного заболевания», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
Там также напомнили об отсутствии достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцины в отношении коронавирусной инфекции.
К тому же, добавили в Роспотребнадзоре, от гриппа следует прививаться не ранее августа-сентября.
Тем не менее исключением может быть вакцинация от энцефалита в регионах с высокой распространённостью данного заболевания и небольшим числом инфицированных коронавирусом.
Ранее Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок, за исключением вакцинации новорождённых в родильных домах.