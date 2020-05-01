Ветеран из Крыма дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции

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Ветеран Владимир Новохатский дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции.
Ветеран из Крыма дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По мнению Новохатского, нужна физическая активность.

«Я утром выхожу и примерно 30 минут делаю физическую зарядку. Это мне и позволило дожить до 95 лет. Если бы я не делал эту зарядку и каждый день не проходил по 10 км… Конечно, это образ жизни», — сказал он.

Как отметил ветеран, движение — это жизнь.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

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