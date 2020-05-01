Ветеран из Крыма дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции

Ветеран Владимир Новохатский дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По мнению Новохатского, нужна физическая активность.

«Я утром выхожу и примерно 30 минут делаю физическую зарядку. Это мне и позволило дожить до 95 лет. Если бы я не делал эту зарядку и каждый день не проходил по 10 км… Конечно, это образ жизни», — сказал он.

Как отметил ветеран, движение — это жизнь.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.