Ветеран из Крыма дал советы по сохранению здоровья на самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
По мнению Новохатского, нужна физическая активность.
«Я утром выхожу и примерно 30 минут делаю физическую зарядку. Это мне и позволило дожить до 95 лет. Если бы я не делал эту зарядку и каждый день не проходил по 10 км… Конечно, это образ жизни», — сказал он.
Как отметил ветеран, движение — это жизнь.
Ранее доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.