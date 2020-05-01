Умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королёв

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Вице-премьер правительства Крыма Павел Королёв скончался утром 1 мая в возрасте 60 лет, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королёв
  • РИА Новости

«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович», — приводит слова Аксёнова во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции РИА Новости.

Он отметил значительный вклад Королёва в развитие Крыма.

В конце сентября скончался первый президент Крыма Юрий Мешков.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН назвал Мешкова настоящим патриотом России и Крыма, сделавшим очень много для восстановления полуострова.

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