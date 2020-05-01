Умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королёв
- РИА Новости
«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович», — приводит слова Аксёнова во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции РИА Новости.
Он отметил значительный вклад Королёва в развитие Крыма.
В конце сентября скончался первый президент Крыма Юрий Мешков.
Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН назвал Мешкова настоящим патриотом России и Крыма, сделавшим очень много для восстановления полуострова.