Источник: в Подмосковье домработница украла более 6 млн рублей

Жительница деревни Бузланово городского округа Красногорск в Подмосковье сообщила в правоохранительные органы о том, что её домработница похитила у неё 3 млн рублей и $47 тыс. (около 3,4 млн рублей по текущему курсу). Об этом RT сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источников, 27 апреля гражданка обнаружила, что из сейфа на третьем этаже её дома пропали денежные средства в размере 3 млн рублей и $47 тыс.

Женщина и её супруг заподозрили в хищении денег домработницу, поскольку доступ к сейфу имелся только у неё.

Источники сообщили, что вечером 28 апреля хозяйка дома застала домработницу, вытаскивавшую деньги из сейфа.

«(Домработница. — RT) призналась, что в период с 21 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года она периодически проникала в металлический шкаф, откуда забирала денежные средства», — рассказал источник.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158, подозреваемая задержана.