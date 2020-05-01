Эксперт назвал сумму потерь автодилеров из-за COVID-19 в апреле

Порядка 280 млрд рублей недополучили российские автодилеры в апреле из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Примерно 3 трлн рублей — оборот отрасли в год, делим на 12 месяцев — получаем выручку в месяц. Порядка 300 млрд рублей приходится на апрель точно. Соответственно, размер недополученной выручки за месяц — это порядка 300 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова.

По словам Мосеева, небольшая выручка автодилеров за апрель всё же будет.

«Если из 300 млрд рублей по месяцу выручка соберётся в 20—30 млрд рублей, то это будет просто шикарно. По месяцу потеряем выручки где-то 280 млрд рублей, может быть, даже больше», — добавил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.