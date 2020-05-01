Эксперт назвал сумму потерь автодилеров из-за COVID-19 в апреле
- Reuters
«Примерно 3 трлн рублей — оборот отрасли в год, делим на 12 месяцев — получаем выручку в месяц. Порядка 300 млрд рублей приходится на апрель точно. Соответственно, размер недополученной выручки за месяц — это порядка 300 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова.
По словам Мосеева, небольшая выручка автодилеров за апрель всё же будет.
«Если из 300 млрд рублей по месяцу выручка соберётся в 20—30 млрд рублей, то это будет просто шикарно. По месяцу потеряем выручки где-то 280 млрд рублей, может быть, даже больше», — добавил он.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.