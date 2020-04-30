Автоэксперт дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю

Эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

«Погода уже сейчас установилась в плюсовых значениях, мы уже отошли от нуля в ночное время суток. Поэтому можно сказать, что уже пришла пора менять резину на летнюю», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По словам эксперта, если в каких-то регионах ночные температуры ещё ниже нуля, то «переобуваться» рано.

Бахарев также отметил, что ранним утром стоит проявлять осторожность, поскольку после низких ночных температур может остаться тонкая наледь.

Ранее автоэксперт Роман Гуляев в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору шин.