В ряде поселений Красноярского края отменили режим самоизоляции

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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде поселений региона.
В ряде поселений Красноярского края отменили режим самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном портале края.

Отмечается, что «режим самоизоляции сняли в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населённых пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов».

Как уточняется, соответствующее решение было принято на основании информации, представленной главами территорий об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах, по согласованию с управлением регионального Роспотребнадзора, а также на основании решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что режим ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, продлён в городе до 12 мая.

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