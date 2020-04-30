В Госдуме прокомментировали идею амнистии за «лёгкие» статьи КоАП
- Reuters
В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что исключительное право объявлять амнистию есть только у Госдумы, причём в истории современного парламентаризма ещё ни разу не применялась амнистия по административным статьям.
По словам парламентария, сейчас экономика России и население находятся в очень сложной ситуации и необходимо поддержать обычных людей.
«Мы считаем, что нужно такой акт гуманизма, милосердия проявить и по ряду статей Административного кодекса принять акт амнистии, тем самым аннулировать все имеющиеся штрафы. Речь идёт исключительно о гражданах, а не о юридических лицах», — пояснил Нилов.
Он добавил, что в настоящее время документ дорабатывается и в ближайшее время будет внесён в Госдуму.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Парламентской газетой» оценил необходимость амнистии по административным делам в честь 75-летия Победы.