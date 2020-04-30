В Госдуме прокомментировали идею амнистии за «лёгкие» статьи КоАП

Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал инициативу по введению амнистии для россиян по «лёгким» статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что исключительное право объявлять амнистию есть только у Госдумы, причём в истории современного парламентаризма ещё ни разу не применялась амнистия по административным статьям.

По словам парламентария, сейчас экономика России и население находятся в очень сложной ситуации и необходимо поддержать обычных людей.

«Мы считаем, что нужно такой акт гуманизма, милосердия проявить и по ряду статей Административного кодекса принять акт амнистии, тем самым аннулировать все имеющиеся штрафы. Речь идёт исключительно о гражданах, а не о юридических лицах», — пояснил Нилов.

Он добавил, что в настоящее время документ дорабатывается и в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Парламентской газетой» оценил необходимость амнистии по административным делам в честь 75-летия Победы.