В Госдуме прокомментировали идею амнистии за «лёгкие» статьи КоАП

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал инициативу по введению амнистии для россиян по «лёгким» статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
В Госдуме прокомментировали идею амнистии за «лёгкие» статьи КоАП
  • Reuters

В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что исключительное право объявлять амнистию есть только у Госдумы, причём в истории современного парламентаризма ещё ни разу не применялась амнистия по административным статьям.

По словам парламентария, сейчас экономика России и население находятся в очень сложной ситуации и необходимо поддержать обычных людей. 

«Мы считаем, что нужно такой акт гуманизма, милосердия проявить и по ряду статей Административного кодекса принять акт амнистии, тем самым аннулировать все имеющиеся штрафы. Речь идёт исключительно о гражданах, а не о юридических лицах», — пояснил Нилов.

Он добавил, что в настоящее время документ дорабатывается и в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Парламентской газетой» оценил необходимость амнистии по административным делам в честь 75-летия Победы.

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