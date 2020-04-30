Эксперты дали прогноз о перспективах агротуризма в России

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) дали прогноз о перспективах аграрного туризма в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению специалистов, летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия ограничений на передвижение, одним из перспективных форматов отдыха может стать агротуризм.

«Сейчас в сёлах и деревнях страны имеется 562 тыс. мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80%. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 млн человек», — подчеркнули эксперты РСХБ.

Эксперты пояснили, что в этих условиях ключевая задача состоит в создании условий для фермеров, чтобы они могли предлагать свои услуги, а туристы воспользоваться ими.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.