Эксперты дали прогноз о перспективах агротуризма в России

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В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) дали прогноз о перспективах аграрного туризма в России.
Эксперты дали прогноз о перспективах агротуризма в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению специалистов, летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия ограничений на передвижение, одним из перспективных форматов отдыха может стать агротуризм. 

«Сейчас в сёлах и деревнях страны имеется 562 тыс. мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80%. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 млн человек», — подчеркнули эксперты РСХБ.

Эксперты пояснили, что в этих условиях ключевая задача состоит в создании условий для фермеров, чтобы они могли предлагать свои услуги, а туристы воспользоваться ими.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

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