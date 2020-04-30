Россияне рассказали, где проходит их самоизоляция

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Более 70% жителей России проводят время самоизоляции в своих квартирах. Ещё 19,5% покинули пределы городов и не намерены возвращаться.
Россияне рассказали, где проходит их самоизоляция
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования компании Blue Sleep.

Из тех, кто находится на самоизоляции, 80% времени проводят в собственном жилье, 20% — в съёмном.

На вопрос «Что вам надоело на карантине?» 15,5% респондентов ответили, что их всё устраивает и они чувствуют себя хорошо дома.

Участники исследования жалуются на отсутствие прогулок (15%), дефицит общения и свежего воздуха (10%), скуку и замкнутое пространство (7%), а также на малоподвижный образ жизни (6%).

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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