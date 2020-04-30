Песков заявил об ошибочной подаче в СМИ его слов о материальной помощи
- Reuters
«Нет, этого не было, это неправильная трактовка, ошибочная подача информации», — сказал представитель Кремля.
Таким образом он ответил на вопросы журналистов, спросивших про его ранее опубликованное интервью.
Как сообщалось, Песков в интервью RTVI не исключил возможности прямой материальной помощи.
Представитель Кремля не исключил новых мер поддержки со стороны государства.
Отвечая на вопросы ведущей о поддержке экономики, он напомнил, что президент поручил «готовить новый пакет мер поддержки».
«А главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики... Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно ещё, что лучше», — заявил он.
Он отметил, что главное — «дать возможность экономической жизни продолжаться», на что в настоящее время направлены все меры поддержки.