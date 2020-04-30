Песков заявил об ошибочной подаче в СМИ его слов о материальной помощи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения в СМИ о возможном оказании гражданам прямой материальной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Нет, этого не было, это неправильная трактовка, ошибочная подача информации», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопросы журналистов, спросивших про его ранее опубликованное интервью.

Как сообщалось, Песков в интервью RTVI не исключил возможности прямой материальной помощи.

Представитель Кремля не исключил новых мер поддержки со стороны государства.

Отвечая на вопросы ведущей о поддержке экономики, он напомнил, что президент поручил «готовить новый пакет мер поддержки».

«А главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики... Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно ещё, что лучше», — заявил он.

Он отметил, что главное — «дать возможность экономической жизни продолжаться», на что в настоящее время направлены все меры поддержки.