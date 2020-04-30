В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
- РИА Новости
По её словам, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями, пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова тоже пострадала, но ей госпитализация не понадобилась.
«Мы писали в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — сказала Косыгина.
В региональном управлении СК агентству сказали, что идёт проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу. По данным прокуратуры, пожар произошёл на территории фермерского хозяйства.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Они утверждают, что те приехали поджигать лес, однако самих поджогов на видеозаписи не видно.
Местные власти, в свою очередь, заявляли, что чиновники выехали на обследование новых очагов природных пожаров, после чего перестали выходить на связь.