В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата администрации Марину Косыгину.

По её словам, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями, пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова тоже пострадала, но ей госпитализация не понадобилась.

«Мы писали в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — сказала Косыгина.

В региональном управлении СК агентству сказали, что идёт проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу. По данным прокуратуры, пожар произошёл на территории фермерского хозяйства.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Они утверждают, что те приехали поджигать лес, однако самих поджогов на видеозаписи не видно.

Местные власти, в свою очередь, заявляли, что чиновники выехали на обследование новых очагов природных пожаров, после чего перестали выходить на связь.