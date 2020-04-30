Пивоварам временно разрешат выпускать антисептики

Минфин России подготовил постановление, временно разрешающее производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счётчиками измерения объёма готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определённый объём спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — приводит его слова РИА Новости.

Сазанов отметил, что для получения такого разрешения не придётся платить госпошлину.

Как подчеркнул заместитель министра, в нынешней ситуации подобную инициативу можно только приветствовать.

Ранее сообщалось, что Россия с начала марта увеличила выпуск антисептических средств в шесть раз.