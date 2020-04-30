RT провёл стрим «ЧП»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «ЧП».

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима на связь вышли в том числе Дмитрий Лорткипанидзе, директор Российско-Грузинского центра, рассказавший о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии, а также министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов и писатель Захар Прилепин.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.