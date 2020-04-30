В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Италии

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо Стивену Мельникоф. Его автор — доктор Рюдигер Тессман.

«В мае 1945 года, когда Вы на Эльбе встретились с русскими солдатами, я был десятилетним мальчишкой. После бегства с востока мы оказались в мекленбургской деревне на севере Германии, где нас приютили в доме одной умершей тёти», — написал Тессман.

По его словам, линия фронта приближалась с каждым днём и вследствие нацистской пропаганды он верил, что с ними жестоко расправятся.

«Но всё произошло иначе. Мой старший брат вытащил меня из моего укрытия за живой изгородью и сказал: «Русские у нас дома. Они нам ничего не сделают. Ты можешь войти», — сообщил Тессман.

Он отметил, что во время первой встречи узнал о существовании того, что зовётся «русской душой».

«Своим участием в войне против нацистской Германии от Омаха-Бич до Эльбы Вы, рискуя жизнью, победили национал-социалистский фашизм и сделали мир лучше. За это мы все должны быть Вам благодарны. Тогда добро победило зло», — написал Тессман.

Как добавил автор письма, сегодня мир не делится на хороших и плохих, а состоит из разных культур, к которым нужно относиться с уважением.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам. Истории их сражений и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.