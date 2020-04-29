В Удмуртии разрешили возобновить поездки на велосипедах

В Удмуртии разрешили с 1 мая возобновить поездки на велосипедах.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Многие с наступлением тепла используют велосипед и для прогулок, и чтобы добраться до работы. Прошу соблюдать социальную дистанцию», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Ранее в республике разрешили вновь гулять с младенцами, заниматься скандинавской ходьбой, совершать индивидуальные пробежки, проводить занятия на свежем воздухе с персональным тренером.

Газета «Известия» сообщала, что российские фрилансеры рассказали об изменениях в работе во время пандемии.