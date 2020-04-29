Шестеро сотрудников ЦПК в Звёздном Городке заразились коронавирусом

Более 40 жителей Звёздного Городка, в том числе шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК), заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил в Instagram глава города Евгений Баришевский.

«Уважаемые жители, новая информация по эпидемиологической обстановке на сегодняшний день. Всего заболел 41 человек... Сотрудников ЦПК — шесть человек, МСЧ-2 — 14 человек», — написал Баришевский.

16 апреля стало известно, что в подмосковном Звёздном Городке, где расположен российский ЦПК, выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.