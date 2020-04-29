Самарская область присоединилась к акции «Наш День Победы»

Самарская область присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы», в котором участвуют субъекты Приволжского федерального округа.

Об этом сообщает sova.info.

Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции. Песню уже исполнили жители Мордовии, Марий Эл, Удмуртии и Башкортостана.

9 мая «День Победы» споют все творческие коллективы.

Самарскую область представили участники Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова.

Также стало известно, что Черноморский флот готовит акции «С добрым утром, ветеран» и «Автомобиль Победы». Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В ходе первой акции военнослужащие поздравят ветеранов с 9 Мая по месту жительства с вручением памятных подарков и цветов, соблюдая комплекс противоэпидемиологических мер.

Второе мероприятие будет представлять собой проезд по улицам населённых пунктов Крымского полуострова военного автомобильного транспорта с трансляцией музыкальных произведений военных лет.

Ранее сообщалось, что авиапарады пройдут 9 мая в Севастополе и Керчи.