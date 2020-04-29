В АТОР рассказали о мерах по поддержке туроператоров

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о мерах по поддержке отрасли.
В АТОР рассказали о мерах по поддержке туроператоров
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что предоставленные правительством 3,5 млрд рублей пойдут на компенсацию затрат туроператоров, которые выплатили туристам деньги за отменённые туры.

Средства возвращались путешественникам, которые не смогли улететь и у которых в пакете был авиабилет по невозвратному тарифу.

«Туристы уже эти деньги получили, включая стоимость билета, которую никто из перевозчиков туроператорам не возвращал», — рассказала Ломидзе.

В дальнейшем выплачивать компенсации туроператоры могут по своему усмотрению.

Как добавила Ломидзе, остаётся примерно ещё четыре пятых от общего объёма заявок туристов, чьи запросы за счёт этих денег удовлетворить будет вряд ли возможно.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

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