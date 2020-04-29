В Совфеде оценили решение продлить запрет на въезд иностранцев в Россию

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение премьер-министра России Михаила Мишустина продлить запрет для иностранных граждан на посещение России до улучшения ситуации с коронавирусом.

«Это очень правильное решение. Потому что в нынешнем положении, в котором оказался весь мир из-за пандемии, ограничения на въезд в страну являются максимально разумными. Ведь абсолютно всем ясно, что причиной такого масштабного распространения заразы было и до сих пор остается массовое передвижение людей по планете», — отметил сенатор в беседе с ФАН.

По его словам, все ограничительные меры должны быть сохранены, ведь только так есть шанс побороть коронавирус.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в Россию.

Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что ослабление режима самоизоляции в России будет происходить постепенно.