Источник сообщил о задержании в Подмосковье торговавших аппаратами ИВЛ
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 257 нелегальных аппаратов искусственной вентиляции лёгких «ФАЗА-5» 1996—2000 годов нашли во время проверочной закупки.
«Лица умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений под видом легальных работоспособных медицинских аппаратов ИВЛ пытались продать неустановленную технику в количестве 100 штук стоимостью 700 тыс. рублей каждая на общую сумму 70 млн рублей», — сообщил источник.
Отмечается, что всего у продавцов было 286 аппаратов ИВЛ.
Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества, распространившиеся на фоне коронавируса.