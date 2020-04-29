Источник сообщил о задержании в Подмосковье торговавших аппаратами ИВЛ

В Раменском городском округе Московской области полицейские задержали семь человек, торговавших устаревшими аппаратами ИВЛ.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 257 нелегальных аппаратов искусственной вентиляции лёгких «ФАЗА-5» 1996—2000 годов нашли во время проверочной закупки.

«Лица умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений под видом легальных работоспособных медицинских аппаратов ИВЛ пытались продать неустановленную технику в количестве 100 штук стоимостью 700 тыс. рублей каждая на общую сумму 70 млн рублей», — сообщил источник.

Отмечается, что всего у продавцов было 286 аппаратов ИВЛ.

Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества, распространившиеся на фоне коронавируса.