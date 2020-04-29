Источник сообщил о задержании в Подмосковье торговавших аппаратами ИВЛ

Короткая ссылка
В Раменском городском округе Московской области полицейские задержали семь человек, торговавших устаревшими аппаратами ИВЛ.
Источник сообщил о задержании в Подмосковье торговавших аппаратами ИВЛ
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 257 нелегальных аппаратов искусственной вентиляции лёгких «ФАЗА-5» 1996—2000 годов нашли во время проверочной закупки.

«Лица умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений под видом легальных работоспособных медицинских аппаратов ИВЛ пытались продать неустановленную технику в количестве 100 штук стоимостью 700 тыс. рублей каждая на общую сумму 70 млн рублей», — сообщил источник.

Отмечается, что всего у продавцов было 286 аппаратов ИВЛ. 

Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества, распространившиеся на фоне коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить