В Оренбуржье подвели итоги конкурса для учёных «Умник»

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В Оренбургской области жюри конкурса для учёных «Умник» определило 19 победителей.
В Оренбуржье подвели итоги конкурса для учёных «Умник»
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Как передаёт RIA56, лауреаты получат гранты на 500 тыс. рублей, которые смогут потратить на регистрацию права на интеллектуальную собственность, разработку бизнес-плана проекта или на дополнительное обучение.

Отмечается, что проекты охватывают различные сферы деятельности — от вакуумного устройства для лечения открытых ран до виртуальной платформы создания безопасных конструкций детских площадок.

Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастопольский государственный университет распределил 20 внутренних научных грантов по 2 млн рублей.

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