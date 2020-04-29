В МИД рассказали о мониторинге ситуации с россиянами за рубежом

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Директор департамента «Ситуационно-кризисный центр» МИД России Михаил Петраков заявил, что ведомство отслеживает ситуацию с россиянами за рубежом и глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров в ежедневном режиме получает информацию по данному вопросу.
В МИД рассказали о мониторинге ситуации с россиянами за рубежом
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

«Мы как департамент находимся на острие, однако масштабы задачи предполагают участие не только ДСКЦ, это приоритет всего МИД, причём в круглосуточном режиме», — цитирует его ТАСС.

По словам Петракова, данными вопросами в круглосуточном режиме занимаются все, начиная от рядовых атташе в том или ином посольстве или генконсульстве, заканчивая министром иностранных дел России, который «читает все телеграммы, отдаёт нам поручения и в ежедневном режиме требует докладов».

Ранее Минтранс и Росавиация в совместном заявлении сообщили, что с 20 марта по 21 апреля в Россию из других стран вернулись более 170 тыс. россиян.

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