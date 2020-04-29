Москалькова назвала искажение истории Второй мировой войны угрозой правам человека
- РИА Новости
«Попытки исказить историческую правду (о Второй мировой войне. — RT) несут угрозу миру и правам человека», — заявила она, открывая заседание Евразийского альянса омбудсменов, проходящего в режиме видеконференции.
Москалькова указала на недопустимость попыток представить военных преступников, осуждённых Нюрнбегским и Токийским трибуналами, «жертвами».
«Оправдание и героизация жестокости и бесчеловечности неизбежно реанимируют идеологию фашизма», — подчеркнула российский омбудсмен.
Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.