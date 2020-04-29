Москалькова назвала искажение истории Второй мировой войны угрозой правам человека

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RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила об опасности искажения исторической правды о Второй мировой войне.
Москалькова назвала искажение истории Второй мировой войны угрозой правам человека
  • РИА Новости

«Попытки исказить историческую правду (о Второй мировой войне. — RT) несут угрозу миру и правам человека», — заявила она, открывая заседание Евразийского альянса омбудсменов, проходящего в режиме видеконференции.

Москалькова указала на недопустимость попыток представить военных преступников, осуждённых Нюрнбегским и Токийским трибуналами, «жертвами».

«Оправдание и героизация жестокости и бесчеловечности неизбежно реанимируют идеологию фашизма», — подчеркнула российский омбудсмен.

Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.

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