Москалькова назвала искажение истории Второй мировой войны угрозой правам человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила об опасности искажения исторической правды о Второй мировой войне.

РИА Новости

«Попытки исказить историческую правду (о Второй мировой войне. — RT) несут угрозу миру и правам человека», — заявила она, открывая заседание Евразийского альянса омбудсменов, проходящего в режиме видеконференции. Москалькова указала на недопустимость попыток представить военных преступников, осуждённых Нюрнбегским и Токийским трибуналами, «жертвами». «Оправдание и героизация жестокости и бесчеловечности неизбежно реанимируют идеологию фашизма», — подчеркнула российский омбудсмен. Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.