В двух районах Петербурга спасатели обезвредили снаряды времён войны

Короткая ссылка
В Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга сотрудники Западного военного округа обнаружили и обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны.
В двух районах Петербурга спасатели обезвредили снаряды времён войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в Пушкинском районе артиллерийский снаряд был обнаружен на Старинной улице в Кондакопшине.

Силами Западного военного округа опасный боеприпас был вывезен из жилой зоны на полигон, где позже его уничтожили.

Также миномётную мину времён Великой Отечественной войны обнаружили во время проведения земельных работ около дома №36 на Авангардной улице в Красносельском районе.

Отмечается, что сотрудники ЗапВО оперативно вывезли находку с места обнаружения для дальнейшей утилизации.

Ранее, как сообщала kp.ru, сапёры Западного военного округа обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить