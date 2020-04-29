В двух районах Петербурга спасатели обезвредили снаряды времён войны

В Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга сотрудники Западного военного округа обнаружили и обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в Пушкинском районе артиллерийский снаряд был обнаружен на Старинной улице в Кондакопшине.

Силами Западного военного округа опасный боеприпас был вывезен из жилой зоны на полигон, где позже его уничтожили.

Также миномётную мину времён Великой Отечественной войны обнаружили во время проведения земельных работ около дома №36 на Авангардной улице в Красносельском районе.

Отмечается, что сотрудники ЗапВО оперативно вывезли находку с места обнаружения для дальнейшей утилизации.

Ранее, как сообщала kp.ru, сапёры Западного военного округа обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны в Ленинградской области.