Эксперты дали прогноз по продажам легковых автомобилей в 2020 году

Короткая ссылка
Аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозируют понижение продаж новых легковых автомобилей на 30% по итогам 2020 года.
Эксперты дали прогноз по продажам легковых автомобилей в 2020 году
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, специалисты PwC приводят два сценария развития событий в текущем году на авторынке.

В первом случае, который не учитывает негативные факторы (влияние коронавируса и падение цен на нефть), до конца года в стране будет продано 1,57 млн легковушек, или на 3,5% меньше прошлогодних продаж.

Второй «стрессовый» сценарий, развитие которого, по мнению аналитиков, наиболее вероятно, предполагает снижение продаж новых легковых машин на 30%. 

По данным компании, по итогам прошлого года, россияне приобрели автомобилей на 2,54 трлн рублей, или $39,2 млрд.

Ранее, как сообщало издание Newinform, заместитель главного редактора «Автодора» Сергей Смирнов прокомментировал рост цен на машины в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить