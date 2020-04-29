Эксперты дали прогноз по продажам легковых автомобилей в 2020 году

Аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозируют понижение продаж новых легковых автомобилей на 30% по итогам 2020 года.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, специалисты PwC приводят два сценария развития событий в текущем году на авторынке.

В первом случае, который не учитывает негативные факторы (влияние коронавируса и падение цен на нефть), до конца года в стране будет продано 1,57 млн легковушек, или на 3,5% меньше прошлогодних продаж.

Второй «стрессовый» сценарий, развитие которого, по мнению аналитиков, наиболее вероятно, предполагает снижение продаж новых легковых машин на 30%.

По данным компании, по итогам прошлого года, россияне приобрели автомобилей на 2,54 трлн рублей, или $39,2 млрд.

Ранее, как сообщало издание Newinform, заместитель главного редактора «Автодора» Сергей Смирнов прокомментировал рост цен на машины в России.