Россияне назвали самые популярные развлечения на самоизоляции

Эксперты сервиса «Авито» провели опрос, в рамках которого выяснили самые популярные среди россиян развлечения в режиме самоизоляции.

Как сообщает «Российская газета», 74% россиян проводят время за просмотром фильмов и сериалов, половина опрошенных стали больше времени проводить с семьёй, а 41% респондентов в условиях пандемии охотно читают книги.

Причём отмечается, что среди женщин готовы провести время с книгой 45%, а среди мужчин только 37%.

50% мужчин и 19% женщин отдают предпочтение компьютерным играм.

31% опрошенных во время карантина занимаются спортом, а 36% — саморазвитием и самообразованием.

Аналитики «Авито» отметили, что одним из трёх самых популярных направлений стало изучение новых компьютерных программ, которые могут пригодиться на работе (28% респондентов).

Родители назвали самыми популярными занятиями с детьми просмотр фильмов и мультфильмов (69%) и подготовку домашних заданий (50%).

Ранее газета «Известия» сообщала, что россияне начали чаще заказывать сладости в период режима самоизоляции.