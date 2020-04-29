В Бурятии умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом

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В Бурятии скончалась 90-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует региональный Минздрав.

«Зарегистрирован один летальный исход (женщина, 90 лет, находилась на лечении в РКИБ с 5 апреля, на ИВЛ с 14 апреля)», — указано в сообщении.

Всего в республике подтверждён 271 случай заражения COVID-19, 83 человека выздоровели и четверо скончались.

Ранее сообщалось о 227 заразившихся коронавирусом в Бурятии.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

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