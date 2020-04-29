В Бурятии умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом
«Зарегистрирован один летальный исход (женщина, 90 лет, находилась на лечении в РКИБ с 5 апреля, на ИВЛ с 14 апреля)», — указано в сообщении.
Всего в республике подтверждён 271 случай заражения COVID-19, 83 человека выздоровели и четверо скончались.
Ранее сообщалось о 227 заразившихся коронавирусом в Бурятии.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.