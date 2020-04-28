В Карелии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Сапёры подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской поисково-спасательной службы в течение нескольких дней изъяли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В частности, при проведении земляных работ в посёлке Асилан Лахденпохского района рабочие нашли артиллерийский снаряд диаметром 45 мм.

В лесном массиве у трассы «Кола» в Медвежьегорском районе обнаружили три артснаряда калибров 76 и 122 мм, три ручные гранаты и залп противотанкового гранатомёта — фаустпатрона.

Все боеприпасы ликвидированы.

Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.