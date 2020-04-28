В Карелии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Сапёры подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской поисково-спасательной службы в течение нескольких дней изъяли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
В Карелии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
  • © vk.com/goskomitet_rk

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В частности, при проведении земляных работ в посёлке Асилан Лахденпохского района рабочие нашли артиллерийский снаряд диаметром 45 мм.

В лесном массиве у трассы «Кола» в Медвежьегорском районе обнаружили три артснаряда калибров 76 и 122 мм, три ручные гранаты и залп противотанкового гранатомёта — фаустпатрона.

Все боеприпасы ликвидированы.

Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить