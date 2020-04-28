Сапёры ЗВО обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны

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Сапёры Западного военного округа обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны в Ленинградской области.
Сапёры ЗВО обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба ЗВО

Об этом сообщает kp.ru.

Снаряды были обнаружены в садоводстве «Грибное», а также в посёлке Отрадное.

«Военнослужащие вывезли немецкий артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату в состоянии сильной коррозии. Один из снарядов был найден вблизи железнодорожных путей», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Боеприпасы ликвидированы на полигоне в Кировском районе.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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