Сапёры ЗВО обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Сапёры Западного военного округа обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

Об этом сообщает kp.ru.

Снаряды были обнаружены в садоводстве «Грибное», а также в посёлке Отрадное.

«Военнослужащие вывезли немецкий артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату в состоянии сильной коррозии. Один из снарядов был найден вблизи железнодорожных путей», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Боеприпасы ликвидированы на полигоне в Кировском районе.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.