Сапёры ЗВО обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает kp.ru.
Снаряды были обнаружены в садоводстве «Грибное», а также в посёлке Отрадное.
«Военнослужащие вывезли немецкий артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату в состоянии сильной коррозии. Один из снарядов был найден вблизи железнодорожных путей», — рассказали в пресс-службе ЗВО.
Боеприпасы ликвидированы на полигоне в Кировском районе.
В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.