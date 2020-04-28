В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.

По его мнению, ситуация может улучшиться после майских праздников.

«В тех регионах, где достаточно эффективные меры были приняты, там всё может и закончиться на нескольких заболевших. Общее мнение, которое я разделяю: улучшения в нашей стране будут заметны уже после майских праздников. Но там надо будет подумать о том, какие меры сохранить», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, сам вирус может циркулировать в окружающей среде на протяжении ещё нескольких лет, вызывая как единичные случаи, так и новые вспышки.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.