В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.
В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его мнению, ситуация может улучшиться после майских праздников. 

«В тех регионах, где достаточно эффективные меры были приняты, там всё может и закончиться на нескольких заболевших. Общее мнение, которое я разделяю: улучшения в нашей стране будут заметны уже после майских праздников. Но там надо будет подумать о том, какие меры сохранить», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, сам вирус может циркулировать в окружающей среде на протяжении ещё нескольких лет, вызывая как единичные случаи, так и новые вспышки.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить