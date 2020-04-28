На улицах крымских городов установят портреты ветеранов

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Портреты крымчан — ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут установлены на центральных улицах городов республики.
На улицах крымских городов установят портреты ветеранов
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Молодёжный парламент Крыма.

«Установка портретов проходит в рамках проекта «Крымчане в войне», инициированного Молодёжным парламентом Крыма и поддержанного Госкомитетом молодёжной политики. Ветеранов, изображённых на снимках, до введения режима повышенной готовности регулярно навещала крымская молодёжь из разных городов, члены Молодёжного парламента Крыма и представители крупнейших волонтёрских организаций республики», — уточнили в парламенте.

Отмечается, что портреты будут размещены на улицах Евпатории, Ялты, Алушты, Симферополя, Феодосии, Судака и Керчи.

Председатель парламента Максим Покатаев подчеркнул, что после завершения ситуации с пандемией молодёжь продолжит помогать ветеранам.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 700 школьников приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, посвящённом 75-летию Победы и Году памяти и славы в России.

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