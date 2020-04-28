Пожар в Новой Москве локализован

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Пожар в поселении Рязановском в Новой Москве локализован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Пожар в Новой Москве локализован
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Локализация пожара в 14:54», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м.

Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.

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