Пожар в Новой Москве локализован

Пожар в поселении Рязановском в Новой Москве локализован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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РИА Новости

«Локализация пожара в 14:54», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы. Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.