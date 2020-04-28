Жителям Тверской области раздадут 1 млн многоразовых масок

Власти Тверской области приняли решение бесплатно обеспечить жителей региона многоразовыми масками для защиты от коронавирусной инфекции.

Как передаёт Tverigrad.ru, об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Уточняется, что в этих целях будет выделено 30 млн рублей из резервного фонда правительства Тверской области, а поставщиками защитных изделий станут 11 предприятий региона.

Раздача масок будет проводиться при помощи волонтёрских объединений региона, передаёт издание.

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей — общественном транспорте, МФЦ, магазинах», — подчеркнул Игорь Руденя.

Ранее, как сообщало Inforeactor, эксперты Роскачества рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса и как не ошибиться при выборе средства индивидуальной защиты.