Жителям Тверской области раздадут 1 млн многоразовых масок

Короткая ссылка
Власти Тверской области приняли решение бесплатно обеспечить жителей региона многоразовыми масками для защиты от коронавирусной инфекции.
Жителям Тверской области раздадут 1 млн многоразовых масок
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как передаёт Tverigrad.ru, об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Уточняется, что в этих целях будет выделено 30 млн рублей из резервного фонда правительства Тверской области, а поставщиками защитных изделий станут 11 предприятий региона.

Раздача масок будет проводиться при помощи волонтёрских объединений региона, передаёт издание. 

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей — общественном транспорте, МФЦ, магазинах», — подчеркнул Игорь Руденя.

Ранее, как сообщало Inforeactor, эксперты Роскачества рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса и как не ошибиться при выборе средства индивидуальной защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить