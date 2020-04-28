Мотострелки ЗВО провели боевые стрельбы в Алабине

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Мотострелки гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 на подмосковном полигоне Алабино.
Мотострелки ЗВО провели боевые стрельбы в Алабине
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Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили стрельбы из различных типов вооружений, в том числе из автоматической пушки 2А42, 7,62-миллиметрового пулемёта ПКТ и ПТРК «Фагот».

Отмечается, что стрельба велась по имитирующим легкобронированную технику противника мишеням, расположенным на расстоянии от 800 до 2000 м.

В ходе занятий мотострелки также отработали навыки маскировки позиции, определения дальности до цели и ведения огня по движущимся мишеням. 

В учениях приняли участие свыше 200 военнослужащих, а также около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота провели тренировки по управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.

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