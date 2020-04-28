Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию интерната в Подмосковье

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В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями.
Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию интерната в Подмосковье
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Как передаёт телеканал «Звезда», для внешней и внутренней обработки зданий и дезинфекции прилегающих территорий было задействовано несколько единиц техники.

Отмечается, что военнослужащие в специальных защитных костюмах ДКВ-1К с помощью автономных приборов специальной обработки провели дезинфекцию спальных помещений, учебных классов, спортзала, а также столовой при помощи специального раствора ДТС-ГК.

Всего в работах приняли участие порядка 50 военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

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