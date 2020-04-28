Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию интерната в Подмосковье
- @mod_russia
Как передаёт телеканал «Звезда», для внешней и внутренней обработки зданий и дезинфекции прилегающих территорий было задействовано несколько единиц техники.
Отмечается, что военнослужащие в специальных защитных костюмах ДКВ-1К с помощью автономных приборов специальной обработки провели дезинфекцию спальных помещений, учебных классов, спортзала, а также столовой при помощи специального раствора ДТС-ГК.
Всего в работах приняли участие порядка 50 военнослужащих.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.