Эксперты назвали основные виды мошенничеств на фоне коронавируса

Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества, распространившегося на фоне коронавируса.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, одной из самых популярных схем обмана населения стали предложения о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет.

«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по данным специалистов, мошенники начали активно использовать в своих целях режим ограничения передвижения, предлагая различные сервисы услуг.

Эксперты также предупредили, что мошенники часто занимаются фишинговыми рассылками, где пользователя приглашают пройти по ссылке, а также совершают звонки о якобы имевшем место контакте с зараженным с предложением сдать платный анализ.

Ранее прокурор Челябинской области Виталий Лопин в беседе с URA.RU предупредил об активизации мошенников во время пандемии коронавируса.