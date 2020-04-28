В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Зампред правительства Приморья, министр здравоохранения края Анастасия Худченко прокомментировала ситуацию с закрытием девяти отделений Владивостокской клинической больницы №2.

Как передаёт ИА PrimaMedia, девять отделений больницы в течение недели приостановят приём пациентов в связи с проведением комплекса санитарно-карантинных мероприятий, а также перестройкой входной зоны для перераспределения пациентов в соответствии с новыми требованиями.

«В течение этой недели будет прекращаться госпитализация в большую часть отделений. По крайней мере, в ту часть отделений, потоки в которые мы можем перераспределить в другие медорганизации края. Это сделано не потому, что там распространяется коронавирусная инфекция, а для того, чтобы больница могла долечить тех пациентов, кто там уже находится», — пояснила министр.

По её словам, в настоящее время в больнице ведутся строительные работы по организации шлюзов, душевых и перестраивается входная зона.

Худченко добавила, что отделение гемодиализа, токсикология и реанимация продолжают работать.

Ранее, как сообщало URA.RU, глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе развёрнуто 2897 коек для больных коронавирусом.