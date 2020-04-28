В России число жертв коронавируса превысило 850

Короткая ссылка
За прошедшие сутки в России скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России число жертв коронавируса превысило 850
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число летальных случаев достигло 867.

«За сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом... За весь период от коронавируса (по уточнённым данным) умерли 867 человек», — говорится в заявлении.

Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России провели более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить