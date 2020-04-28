В России число жертв коронавируса превысило 850

За прошедшие сутки в России скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число летальных случаев достигло 867.

«За сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом... За весь период от коронавируса (по уточнённым данным) умерли 867 человек», — говорится в заявлении.

Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России провели более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.