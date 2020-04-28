В России число жертв коронавируса превысило 850
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- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общее число летальных случаев достигло 867.
«За сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом... За весь период от коронавируса (по уточнённым данным) умерли 867 человек», — говорится в заявлении.
Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России провели более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.