В Иркутск из Вьетнама прилетели российские туристы

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В Иркутск из Вьетнама прилетели 25 российских туристов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что самолёт авиакомпании S7, летевший по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск, прибыл в международный аэропорт Иркутска.

«В Иркутск прибыли 25 человек, из них пять — жители региона, остальные из Санкт-Петербурга, Москвы и Магадана», — сообщил представитель регионального правительства.

Он добавил, что всех прибывших разместили в обсерваторе.

Ранее сообщалось, что самолёт с сахалинскими туристами, которые находились в Таиланде, приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска.

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