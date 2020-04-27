Экономист оценил ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС экономист Алисен Алисенов оценил ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса.

«Туризм несёт существенные потери, связанные в основном с недополучением доходов. Фактически бизнес находится на самоизоляции», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, все меры должны идти на опережение. Как считает эксперт, самым эффективным шагом было бы предоставление налоговых каникул компаниям минимум на три месяца, а лучше — до конца года.

Алисенов считает, что к лету не будет существенных улучшений.

«Даже с учётом частичной отмены карантинных мер население вряд ли будет активно пользоваться туристической отраслью. Скорее всего, это будет отдых на даче», — пояснил он.

Эксперт также предположил, что если карантинные меры продлятся до 1 июня, то выход на обычный режим работы в лучшем случае произойдёт к концу года.

«Учитывая, что этот период выпадет на межсезонье, ожидать быстрого восстановления отрасли не приходится. В лучшем случае это произойдёт к концу или середине следующего года», — заключил Алисенов.

Ранее эксперт по выживанию Эд Халилов в беседе с Nation News оценил перспективы внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса.