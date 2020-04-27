В Мариинской больнице Петербурга уточнили число медработников c COVID-19
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- РИА Новости
«Коронавирусом заразились 17 медработников. Часть из них находится в стационарах, часть — лечится дома», — говорится в сообщении.
Там отметили, что больница с 27 апреля начала приём пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Всего в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов ИВЛ. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты», — рассказали в больнице.
Ранее в пресс-службе больницы заявляли, что около 50 сотрудников учреждения заразились COVID-19.