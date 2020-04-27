В Мариинской больнице Петербурга уточнили число медработников c COVID-19

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Коронавирусная инфекция COVID-19, как уточнили в пресс-службе больницы, подтвердилась у 17 медицинских работников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, а не у 50, передаёт РИА Новости.
В Мариинской больнице Петербурга уточнили число медработников c COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Коронавирусом заразились 17 медработников. Часть из них находится в стационарах, часть — лечится дома», — говорится в сообщении.

Там отметили, что больница с 27 апреля начала приём пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Всего в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов ИВЛ. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты», — рассказали в больнице.

Ранее в пресс-службе больницы заявляли, что около 50 сотрудников учреждения заразились COVID-19.

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