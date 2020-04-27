Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по коронавирусу

Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по вопросам нарушения законодательства в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Марину Канатову.

Обращения принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни — с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Граждане могут рассказать, где происходит необоснованное завышение цен на продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, а также о нарушениях в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического законодательства. Также принимаются обращения о нарушениях прав предпринимателей.

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