Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по коронавирусу

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Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по вопросам нарушения законодательства в условиях пандемии коронавируса.
Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по коронавирусу
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Марину Канатову.

Обращения принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни — с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Граждане могут рассказать, где происходит необоснованное завышение цен на продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, а также о нарушениях в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического законодательства. Также принимаются обращения о нарушениях прав предпринимателей.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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