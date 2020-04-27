Московский салон образования дистанционно посетили более 50 тысяч человек
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Об этом сообщает ОТР.
В частности, родители и эксперты осмотрели интерактивную выставку, в которой участвовали и на которой проводили мастер-классы более 130 компаний.
По оценке некоторых участников, первый опыт самоизоляции показал слабые места в отношениях родителей и детей, и особенно это касается мотивации при дистанционном обучении.
Ранее НТВ сообщал, что Московский международный салон образования начал работу в Москве в режиме онлайн.