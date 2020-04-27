Московский салон образования дистанционно посетили более 50 тысяч человек

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На Московском международном салоне образования дистанционно побывали более 50 тыс. человек.
Московский салон образования дистанционно посетили более 50 тысяч человек
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Об этом сообщает ОТР.

В частности, родители и эксперты осмотрели интерактивную выставку, в которой участвовали и на которой проводили мастер-классы более 130 компаний.

По оценке некоторых участников, первый опыт самоизоляции показал слабые места в отношениях родителей и детей, и особенно это касается мотивации при дистанционном обучении.

Ранее НТВ сообщал, что Московский международный салон образования начал работу в Москве в режиме онлайн.

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