В Калининградской области заявили о росте числа нарушений в сфере пожарной безопасности

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В Калининградской области рассказали о росте количества нарушений в сфере пожарной безопасности. Так, за 25 и 26 апреля зафиксировано 26 палов на общей площади более 23 га.
В Калининградской области заявили о росте числа нарушений в сфере пожарной безопасности
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Сухая трава горела в Калининграде, а также в Гурьевском, Зеленоградском, Гусевском и других городских округах. Четыре случая отжига выявлено на территории садовых обществ или рядом с ними.

В регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.

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