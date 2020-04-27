В Калининградской области заявили о росте числа нарушений в сфере пожарной безопасности
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Сухая трава горела в Калининграде, а также в Гурьевском, Зеленоградском, Гусевском и других городских округах. Четыре случая отжига выявлено на территории садовых обществ или рядом с ними.
В регионе действует особый противопожарный режим.
Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.