В ЯНАО продлили режим ограничения самолётных рейсов

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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим ограничения самолётных и вертолётных рейсов. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В ЯНАО продлили режим ограничения самолётных рейсов
  • © Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.

По-прежнему запрещены все вертолётные перевозки между городами и посёлками. Вылететь вертолётом можно лишь по согласованию с главой муниципалитета. Мера не затрагивает рейсы, которыми доставляют продукты и товары первой необходимости в труднодоступные поселения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что международный аэропорт Сочи продлил работу в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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