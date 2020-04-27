В ЯНАО продлили режим ограничения самолётных рейсов

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим ограничения самолётных и вертолётных рейсов. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.

По-прежнему запрещены все вертолётные перевозки между городами и посёлками. Вылететь вертолётом можно лишь по согласованию с главой муниципалитета. Мера не затрагивает рейсы, которыми доставляют продукты и товары первой необходимости в труднодоступные поселения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что международный аэропорт Сочи продлил работу в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.