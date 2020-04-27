Кадыров поручил разработать план поэтапной отмены ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией оценить возможность поэтапной отмены ограничений в республике.

«В ходе заседания поручил... руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что при благоприятной эпидемиологической обстановке возможно постепенное возобновление работы небольших магазинов, техстанций, заправок при условии минимального числа персонала.

«Проведённый анализ показал, что ограничительные меры, введённые в ЧР в связи с пандемией, полностью оправдывают себя. Ситуация под контролем!» — сообщил глава Чечни.

По его словам, в республике отмечается «небольшая положительная динамика», а также снижение «агрессивности» коронавируса с учётом того, что 62% заражённых переносят заболевание бессимптомно.

Ранее Кадыров также выразил мнение, что власти приняли своевременные ограничительные меры для сдерживания распространения вируса.