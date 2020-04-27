Артиллеристы ЗВО провели учения в Нижегородской области
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Как сообщает телеканал «Звезда», для нанесения скрытного удара в тылу противника военнослужащие подразделений глубинной разведки под прикрытием огня гаубиц 152 мм и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» высадились с помощью вертолётов Ми-8 АМТШ. Это позволило им беспрепятственно уничтожить склады боеприпасов и командный пункт «противника».
Отмечается, что в учениях на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа были задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники.
Как ранее передавал «Новый Севастополь», подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота провели тренировки по управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.