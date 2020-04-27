Морпехи ЧФ провели тренировку по вождению БТР на плаву

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота провели тренировки по управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, учения прошли на полигоне боевой подготовки в бухте Казачья в Севастополе.

«В ходе занятий механики-водители повысили свои навыки в вождении боевых машин на плаву, преодолении водных участков различной глубины, маневрировании на воде в условиях ограниченного прохода, захождении на водной поверхности в искусственный тупик и выходе из него задним ходом, а также переменном вождении техники по суше и по воде», — заявили в пресс-службе.

Военнослужащие также провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР.

Отмечается, что в мероприятиях было задействовано порядка 20 бронетранспортёров.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что более 50 экипажей истребительной авиации Западного военного округа завершили лётно-тактические учения в Тверской области.