В Севастополе выявили 118 нарушителей самоизоляции за выходные

Сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю выявили 118 нарушений режима самоизоляции и пожарной безопасности на минувших выходных.

«118 человек проинструктированы по соблюдению режима самоизоляции и пожарной безопасности (в том числе 59 человек — отдыхающие в лесопарковой зоне, 45 человек — рыбаки)», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления также проводят звуковое оповещение населения с целью недопущения распространения вирусных инфекций и для профилактики пожаров на открытых природных территориях.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что 24 апреля было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.