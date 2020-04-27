В Севастополе выявили 118 нарушителей самоизоляции за выходные
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- РИА Новости
«118 человек проинструктированы по соблюдению режима самоизоляции и пожарной безопасности (в том числе 59 человек — отдыхающие в лесопарковой зоне, 45 человек — рыбаки)», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что сотрудники управления также проводят звуковое оповещение населения с целью недопущения распространения вирусных инфекций и для профилактики пожаров на открытых природных территориях.
Ранее, как сообщало «Крыминформ», замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что 24 апреля было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.